Erzi, " 1 Mayıs'ı pandeminin gölgesi altında kutlayacağız" - Son Dakika

Erzi, " 1 Mayıs'ı pandeminin gölgesi altında kutlayacağız"

30.04.2021 23:34
Erzi,

Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erzi mesajında, "Alın terinin, emeğin ve örgütlü mücadelenin sembolü 1 Mayıs'ı, geçen yıl olduğu gibi bu sene de ne yazık ki pandeminin gölgesi altında kutlayacağız" dedi.

Toplumun her kesimini olumsuz etkileyen bu tablonun ceremesini en çok çeken ise yine sağlık çalışanları olduğunu belirten Nihat Erzi, "Bir milyon yüz bin sağlık çalışanı, salgınla korakor mücadele edip daha fazla can kurtarmak amacıyla gecelerini gündüzlerine katmayı sürdürüyorlar. Başta can kayıpları olmak üzere bu süreçte elbette ağır bedeller ödediler, ödemeye de devam ediyorlar. Bugüne değin hemşiresinden doktoruna, sağlık teknisyeninden ambulans şoförüne yüzlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Tamamını rahmetle anıyoruz. Temennimiz bu olağanüstü sürecin bir an önce son bulmasıdır. Sürecin sona ermesi, başta sağlık emekçileri olmak üzere kuşkusuz herkesi sevindirecek. Ancak sağlık çalışanlarını memnun edecek bir diğer husus da artık kronik hale gelen sorunlarının çözümü, talep ve beklentilerinin karşılanması, zorlukların son bulmasıdır.

Bürokratından bakanına herkesin bu tablonun farkında olmasına rağmen alkışın ve takdirin ötesinde çözüme dönük her hangi bir adım atmamaları, sağlık çalışanlarını derin hayal kırıklıklarına uğratmaktadır" açıklamasını yaptı.

Erzi açıklamalarının devamında. "Bugün sağlık çalışanları, ağır iş yükünden kaynaklı tükenmişlikle, sorunlarının çözümüne dair bir ışık görememelerinden kaynaklı ümitsizlik arasına sıkışıp kalmış durumdalar. Oysa bu yıl "sağlık çalışanları yılı" ilan edildi. Bu ilan, fedakarlığın teslimi noktasında elbette gurur duyulacak bir uygulama. Ancak bununla kalmamalı, sağlık çalışanlarının tüm sorunları bu yılın anlam ve önemi dikkate alınarak bir an önce çözülmeli. Pandeminin bir yılını çoktan geride bırakmamıza ve sağlık çalışanları yılı ilan edilen 2021'in de ilk çeyreğini geride bırakmamıza rağmen sorunların çözümü hususunda henüz hiçbir adım atılmış değil. Bunun böyle gitmesi özelde sağlık çalışanlarını ilgilendirse de genelde sağlık sistemini ilgilendirmektedir. Çünkü bir sistemi ayakta tutan fedakar çalışanları, emek verenleridir. Onların memnuniyeti, mali ve özlük haklarının sorunsuz olması, moral ve motivasyonlarının yüksek olması, sisteme artı değer katar. Aksi hallerde sistemi sağlıklı sürdürebilmek mümkün değildir. Kaldı ki sağlık gibi hayati bir alandan bahsediyoruz. Bu alanın ne kadar hayati olduğunu ve çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu pandemi süreciyle herkes bir defa daha görmüş ve anlamış bulunuyor. Bu nedenle buradan bir defa daha çağrıda bulunuyoruz; yol yakınken bir an önce adım atın. Adım atın ki sağlık çalışanları kronik sorunlarının cenderesinden kurtulsunlar. Adım atın ki sağlık çalışanlarının yükleri hafiflesin. Adım atın ki sağlık çalışanlarının yüzü gülsün, kutsal mesleklerine dört elle sarılsınlar. Ayrıca sağlık çalışanları artık şiddetle anılmak istemiyor. Şiddete karşı toplumdan bir zihniyet değişimi bekliyorlar. Sonuç olarak, başta Bakanlık olmak üzere herkesi bu sorunların çözümü için siyasi kararlılık ortaya koymaya davet ediyoruz. Emek veren, alın teri döken ve bu uğurda mücadele eden herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi. - BALIKESİR

Erzi, 1 Mayıs'ı pandeminin gölgesi altında kutlayacağız

Balıkesir, Ambulans, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzi, ' 1 Mayıs'ı pandeminin gölgesi altında kutlayacağız' - Son Dakika


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