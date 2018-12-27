Erzican'da Kar Yağışı Sonrası 283 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Erzican'da kar yağışı sonrası 283 köy yolu ulaşıma kapandıERZİNCAN - Erzincan çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Erzican'da kar yağışı sonrası 283 köy yolu ulaşıma kapandı
ERZİNCAN - Erzincan
çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Tüm yurdu etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle Erzincan'daki 283 köye ulaşım sağlanamadı.
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar esareti nedeniyle Erzincan'ın Refahiye
ilçesine bağlı 13 köyde sıklıkla elektrik kesintisi yaşandı. Erzincan İl Özel İdaresine bağlı 6 greyder, 4 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 8 karla mücadele ekibi köy yollarında kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, beraberindeki elektrik arıza ekipleride ulaşabildikleri köylerde onarım çalışmalarını sürdürdüler.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:23 Kaynak: İHA
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