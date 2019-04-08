Erzin Belediye Başkanı Elmasoğlu Görevi Devraldı

Hatay'da CHP'den Erzin İlçe Belediye Başkanlığına seçilen Av. Ökkeş Elmasoğlu, görevi devraldı.

Hatay'da CHP'den Erzin İlçe Belediye Başkanlığına seçilen Av. Ökkeş Elmasoğlu, görevi devraldı.



Başkan Elmasoğlu, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Turgay Arıkan'dan aldığı mazbatanın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra belediye binası önünde kurban kesildi. Balkon konuşması yapan Başkan Elmasoğlu, "Yapacak çok işimiz var. Bugünden itibaren tüm Erzin'in belediye başkanı olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğim. Herkese teşekkür ederim" dedi.



Başkan Elmasoğlu, balkon konuşmasının ardından eski Belediye Başkanı Kasım Şimşek'ten görevi devraldı. - HATAY

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