Erzin Burnaz Mahallesi Hatsu İle Rahata Kavuştu

Mahalle ve sokaklarda eskiden düzensiz bir şekilde döşenen içme suyu hatlarının bahçe vb. gibi alanlarda bulunmasının patlaklara neden olduğunu bildiren Genel Müdürlük, içme suyu hatlarının bağlantı şebekelerinde ve etrafında bulunan alanların imara açık olan bölgelerinde sorun olan kısımların iptal edilerek deplase yapıldığını aktardı.

Erzin ilçesine bağlı Aşağı Burnaz Mahallesi'nde bulunan şebeke hattında sürekli arızalar meydana gelmesi üzerine çalışma yapan HATSU, bölgeden geçen şebeke hattının iptal edilerek ana şebekeye deplase edilmesi için 63'lük borular ile 1000 metre yeni içme suyu hattının döşendiğini ve abone bağlantılarının yapıldığını açıkladı.

Yapılan çalışmalar ile alakalı düşüncelerini ifade eden Yukarı Burnaz Mahalle Muhtarı Musa Gözleyici, "Öncelikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'a ve bölge müdürümüz ile çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bin metrelik isale hattını sağ olsunlar yenilediler şuan akmakta. Önceden bu arazi sulanırken hattımıza zarar veriliyordu. Susuz kalıyorduk ama yapılan çalışma ile daha verimli olacak. Sağ olsun Başkan Bey ve çalışma arkadaşları çok ılımlılar. Bir dediğimizi ikiletmiyorlar çok iyiler. Mahalle sakinleri de bu yapılan çalışmalardan çok memnun" dedi.