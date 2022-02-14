Üye Girişi
Erzin'de 8 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Erzin'de 8 bin kaçak makaron ele geçirildi

14.02.2022 12:46
Erzin'de 8 bin kaçak makaron ele geçirildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir iş yerinde ve evde yapılan aramada 8 bin adet kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir iş yerinde ve evde yapılan aramada 8 bin adet kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı sigara satışına yönelik yapılan çalışmalarda H.R.'ye ait Şükrüpaşa Mahallesinde bulunan iş yerinde ve Yenimahalle'de bulunan evde yapılan aramada, 8 bin adet makaron, 46 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak H.R. hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY

YORUMLAR
500

Hisarcık, Sigara, Hatay, Erzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzin'de 8 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabada cinsel ilişkiye girdiği sırada genç kızı boğarak öldürdü, cinayeti karısına itiraf etti
12:29 Ekonomik kriz de aşk! Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
12:19 Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
12:15 Merkez Bankası: 21 Şubat itibariyle FAST sisteminde işlem limiti 5 bin TL'ye yükseltiliyor
12:12 6'lı zirveden notlar! En esprili kimdi, en çok kim konuştu, kim tarih anlattı, kim ekonomi konuştu?
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 12:53:22. #1.11#
SON DAKİKA: Erzin'de 8 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement