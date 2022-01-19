Erzin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İsalı Mahallesinde meydana gelen otomobil içerisinden telefon hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmada; cep telefonunu çaldığı iddiasıyla A.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İHA
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