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Erzin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Erzin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı

19.01.2022 13:08
Erzin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilden cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İsalı Mahallesinde meydana gelen otomobil içerisinden telefon hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmada; cep telefonunu çaldığı iddiasıyla A.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - HATAY

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Hisarcık, Otomobil, Hatay, Erzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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