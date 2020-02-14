Erzin'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzin'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika

Erzin'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

7 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı.

Erzin'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi, Yalmanlar Caddesi üzerinde Mustafa Hakan Demirel'e ait evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada eşi Nazmiye Yalman Demirel'in yüzünde ve kollarında yanıklar, ayaklarında cam kesikleri oluştu.


Olaydan sonra ekipler arızaya müdahale ederken, yaralı kadın Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirel, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi.


Ev sahibinin yeğeni Eren Demirel, dayısıyla birlikte oto tamirhanesinde çalışırken birden bir patlama olduğunu belirterek, "Pencere ve kapılar caddeye fırladı. Dayım eve koştu, bende küçük oğlunu olay yerinden uzaklaştırdım. Yengemin banyodaki elektrikli şofbeni açmasıyla birlikte patlamanın gerçekleştiğini tahmin ediyoruz" dedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Bahçelievler Mahallesi, Mustafa Hakan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
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