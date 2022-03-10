Erzin'de elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzin'de elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

10.03.2022 12:49
Erzin'de elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evden elektrikli bisiklet hırsızlığıyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla F.Y. ve B.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi.

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Hisarcık, Bisiklet, Hatay, Erzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzin'de elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzin'de elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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