Ekipler vatandaşlara uygulamanın nasıl kullanacağı ve hayvanlara yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erzin'de jandarma vatandaşlara hayvan durum izleme uygulamasını anlattı - Son Dakika

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