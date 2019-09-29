Erzin'de motosiklet kazası: 3 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Başlamış Mahallesi yol kavşağında Yunus Al'ın kullandığı 31 YN 281 plakalı motosikletle karşı yönden gelen Cemal Peker idaresindeki 31 YG 739 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri ile Aysel Peker yaralandı.



Yaralılardan Yunus Al olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzin Devlet Hastanesine, Cemal Peker ve eşi Aysel Peker ise Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY