Erzin'de motosikletten ve otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Erzin'de motosikletten ve otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

18.07.2022 11:42
Erzin'de motosikletten ve otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Erzin ilçesinde motosikletten ve otomobilden benzin ile akü çalan şüpheli gözaltına alındı.

Erzin ilçesinde motosikletten ve otomobilden benzin ile akü çalan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsali Mahallesi'nde bir motosikletten 16 litre benzin ile otomobilden akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin E.G.C. olduğunu tespit eden ekipler, adresine baskın yaptı.

Ekipler, E.G.C'yi gözaltına aldı, adreste çalıntı olduğu değerlendirilen bazı araç malzemeleri ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzin'de motosikletten ve otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzin'de motosikletten ve otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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