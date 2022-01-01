Erzin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 84,5 gram metamfetamin, 152,7 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışma kapsamında Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle'de bulunan bir ikamette; 84,5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 18 bin 335 lira para ele geçirdi. E.E., A.C. ve N.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Kontrol noktasında polis ekiplerini gören motosiklet sürücüsünün yol kenarına poşet attığı tespit edildi. Ekiplerce bulunan poşet içerisinden ise 152,7 gram esrar çıktı. Motosiklet sürücüsü A.E. gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY