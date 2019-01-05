Son Dakika Haberleri: Erzin Gökdere Mahalle Sakinleri Hatsu'ya Minnettar

Erzin Gökdere Mahalle Sakinleri Hatsu'ya Minnettar

1 saat önce

HATSU içme suyunun yetersiz geldiği veya hattın bulunmadığı bölgelerde projelerini sürdürüyor.

Erzin Gökdere Mahalle Sakinleri Hatsu'ya Minnettar, System.String[]

Hatay'ın bütün ilçelerinde olduğu gibi vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalarına Erzin'de devam eden genel Müdürlük, Gökdere Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda inceleme yapılarak yeni hat döşeme çalışmasının başladığını aktardı.

Gökdere Mahallesi Çarçabuk mevkiinde içme suyu hattı bulunmayan bölgenin ihtiyacını karşılamak amacıyla özenle çalışma başlatan HATSU ekipleri, Gökdere ana isale şebeke suyuna 63'lük borular ile toplamda 200 metrelik içme suyu hattı ilave ederek su bulunmayan noktaya içme suyunun ulaşmasını sağladı.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, "yapılan çalışmadan dolayı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkür ediyoruz suyumuz geldi. Su ihtiyacımız giderilmiş oldu çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Mahalle sakinleri olarak hizmetten memnunuz. Suyun gelmesine yardımcı olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:16 Kaynak: Bültenler

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