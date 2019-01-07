Erzin'in Caddeleri Asfaltlanıyor
1 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ilin yol yapım onarım çalışmalarını disiplinli bir çerçevede gerçekleştiriyor.
Hizmetin eksik götürüldüğü bölgeleri günümüz şartlarında uygun kaliteye ulaştırabilmek için donanımlı araç ve malzemelerle alt yapı çalışmaları yapan HBB ekipleri, bozuk yolların onarım çalışmalarını yapıyor.
Bu bağlamda yetersiz görülen Erzin ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Caddesi,Mahmutlu Caddesi, Şehit Oğuzcan Ekin Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi yolunda beton asfalt çalışmalarını tamamladı. Asfaltın ardından trafik akışının kontrollü ilerleyebilmesi adına yol çizgi çalışmalarına da başlayan HBB ekipleri, söz konusu caddelerdeki çalışmaları tamamladıktan sonra vatandaşın kullanımına sunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:05 Kaynak: Bültenler
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