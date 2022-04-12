Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu - Son Dakika
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Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu

12.04.2022 15:27
Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu

Hatay'ın Erzin ilçesi sahilinde vücudunun çeşitli yerleri çürümüş halde bulunan başsız cesetle ilgili jandarma ekipleri harekete geçti.

Burnaz sahiline oltayla balık yakalamak için giden çevre sakinleri, kıyıda ceset olduğunu fark ederek jandarma ekiplerine haber verdi. Deniz kıyısında bulunan ceset üzerinde yapılan ilk tespitte başının olmadığı, ayak ve bedeninin çürümüş olduğu belirlendi.

JANDARMA, CESETİN KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sahilde bulunan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, jandarma ekipleri, cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

İşte sahile vuran cansız beden;

Vücudunun büyük kısmı çürümüş başsız ceset sahile vurdu
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Jandarma, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu - Son Dakika


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15:27 Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu
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