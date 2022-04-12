Burnaz sahiline oltayla balık yakalamak için giden çevre sakinleri, kıyıda ceset olduğunu fark ederek jandarma ekiplerine haber verdi. Deniz kıyısında bulunan ceset üzerinde yapılan ilk tespitte başının olmadığı, ayak ve bedeninin çürümüş olduğu belirlendi.
Sahilde bulunan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, jandarma ekipleri, cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.
İşte sahile vuran cansız beden;
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu - Son Dakika