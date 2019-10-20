Son Dakika Haberleri: Erzin-Sarımazı otoyolu ücretsiz olacak
Son Dakika Güncel Erzin-Sarımazı otoyolu ücretsiz olacak

Erzin-Sarımazı otoyolu ücretsiz olacak

55 dakika önce

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Erzin-Sarımazı otoyolunun ücretsiz hale geleceğini bildirdi.

Erzin-Sarımazı otoyolu ücretsiz olacak, System.String[]

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Erzin- Sarımazı otoyolunun ücretsiz hale geleceğini bildirdi.

Yayman, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Hatay milletvekillerinin ısrarlı ve yoğun çabaları sonucu, İskenderun- Adana otoyolunun, Erzin gişelerinden başlayıp Sarımazı gişelerine kadar olan kısmının ücretsiz olacağını belirtti.

Hatay'da büyük bir sorunun daha çözüleceğinin altını çizen Yayman, "Yakında Erzin-Sarımazı arası ücretsiz olacak. Çok yakın zamanda inşallah çıkacak olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Erzin-Sarımazı otobanı ücretsiz hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Yayman, bundan sonraki hedeflerinin Hassa Tüneli'nin açılması olduğunu kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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