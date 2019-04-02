Son Dakika Haberleri: Erzin Ticaret Odasından Vali Doğan'a Ziyaret

Erzin Ticaret Odasından Vali Doğan'a Ziyaret

1 saat önce

Erzin Ticaret Odası Başkanı Muhteşem Vural ve yönetim kurulu üyelerini Hatay Valisi Rahmi Doğan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Erzin Ticaret Odasından Vali Doğan'a Ziyaret, System.String[]
Erzin Ticaret Odası Başkanı Muhteşem Vural ve yönetim kurulu üyelerini Hatay Valisi Rahmi Doğan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, İskenderun Valilik Çalışma Ofisinde gerçekleşen ziyarette Vali Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doğan, ziyarette Erzin ilçesinin ticari ve sosyoekonomik yapısıyla ilgili olarak konuklarıyla bir süre sohbet etti.

Başkan Vural ise kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:18 Kaynak: AA

Rahmi Doğan, Nezih Doğan, Erzin, Güncel
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