Erzin Ticaret Odasından Vali Doğan'a Ziyaret
1 saat önce
Erzin Ticaret Odası Başkanı Muhteşem Vural ve yönetim kurulu üyelerini Hatay Valisi Rahmi Doğan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Erzin
Ticaret Odası Başkanı Muhteşem Vural ve yönetim kurulu üyelerini Hatay
Valisi Rahmi Doğan
'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, İskenderun
Valilik Çalışma Ofisinde gerçekleşen ziyarette Vali Doğan
, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Doğan, ziyarette Erzin ilçesinin ticari ve sosyoekonomik yapısıyla ilgili olarak konuklarıyla bir süre sohbet etti.
Başkan Vural ise kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:18 Kaynak: AA
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