Son Dakika Haberleri: Erzin Ülkü Ocaklarından cami temizliği
Son Dakika Güncel Erzin Ülkü Ocaklarından cami temizliği

Erzin Ülkü Ocaklarından cami temizliği

2 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde Ülkü Ocakları tarafın başlatılan temizlik kampanyası ile her hafta bir cami temizleniyor.

Erzin Ülkü Ocaklarından cami temizliği, System.String[]

Hatay'ın Erzin ilçesinde Ülkü Ocakları tarafın başlatılan temizlik kampanyası ile her hafta bir cami temizleniyor.


Erzin Ülkü Ocakları Başkanlığı, başlattığı kampanya kapsamında ilk temizliği Merkez Camii'nde yaptı.


Erzin Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Okay, her hafta bir caminin temizliğini yapacaklarını belirterek, "Bugünde itibaren her perşembe günü ekibimizle cami içerisini ve bahçesinin genel temizliğini gerçekleştireceğiz. Bunun yanında şehitlik ve türbe temizliği de çalışmalarımız da var. Çalışmalarımız bunlarla sınırlı olmayıp, şehitlerimiz adına ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında da bulunacağız" dedi. - HATAY

Hatay, Erzin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:32 Kaynak: İHA
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