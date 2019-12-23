Erzin Yeşilkent Spor ilk yarıyı lider bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzin Yeşilkent Spor ilk yarıyı lider bitirdi - Son Dakika Spor

Erzin Yeşilkent Spor ilk yarıyı lider bitirdi

6 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde 2017 yılında kurulan kurulduktan 3 ay sonra 2. Lige adım atan Erzin Yeşilkent Spor Erkek Voleybol Takımı ilk yarıyı lider tamamladı.

Erzin Yeşilkent Spor ilk yarıyı lider bitirdi, System.String[]

Hatay'ın Erzin ilçesinde 2017 yılında kurulan kurulduktan 3 ay sonra 2. Lige adım atan Erzin Yeşilkent Spor Erkek Voleybol Takımı ilk yarıyı lider tamamladı.


Erzin Yeşilkent Spor Erkek Voleybol takımı, ligin ilk yarısının son karşılaşmasında Adıyaman İlim Kültür takımını setlerde 3-0 mağlup ederek iki hafta önce eline geçirdiği liderliği bırakmadı.


Kulüp As Başkanı Mehmet Uras yaptığı açıklamada, "Lige damga vurmak için çok iyi transferler gerçekleştirdik. Başta Kaymakam Ahmet Demirci'ye, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu'na ve değerli sponsorlarımıza, ayrıca bu mutluluğu yaşatan takımımızın hocası Güntaç Yılmaz ve oyuncularımıza teşekkür ederim. Bu takıma maddi imkan sağlandığında şampiyonluğun en büyük adayıdır" dedi. - HATAY

Yeşilkent, voleybol, Erzin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenomen Danla Bilic, erkek takipçisinden gelen küfürlü mesajı ifşa etti
Dört çocuk babası, boğazı kesilmiş olarak bulundu Mohamed Elneny, Milan'a önerildi! Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı!

Son Dakika Haberleri
19:25 Galatasaray, Muslera'nın önerdiği Marcelo Saracchi'nin transferinde sona geldi! - Son Dakika Spor
19:25 Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'a transfer oldu! - Son Dakika Spor
19:10 Vitor Pereira'dan Galatasaray itirafı! - Son Dakika Spor
18:58 Espanyol'da Pablo Machin dönemi sona erdi - Son Dakika Spor
18:47 Mohamed Elneny, Milan'a önerildi! - Son Dakika Spor
17:59 Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 19:30:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzin Yeşilkent Spor ilk yarıyı lider bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]