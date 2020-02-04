Erzinca'nın Refahiye ile Ağrı'nın Hamur ilçesindeki taşımalı egitime kar tatili - Son Dakika

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Erzinca'nın Refahiye ile Ağrı'nın Hamur ilçesindeki taşımalı egitime kar tatili
6 saat önce
Doğu'da etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiye Erzincan'ın Refahiye ilçesi ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde okullar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:45 Kaynak: DHA
Doğu'da etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiye Erzincan'ın Refahiye ilçesi ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde okullar tatil edildi.
Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Refahiye İlçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi. Hamur Kaymakamlığı, yoğun fırtına ve tipi nedeniyle yolların kapandığı gerekçesiyle köy okulları ile taşımalı öğrencilerin eğitimine bir gün ara verildiğini bildirdi.
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