Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaplan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaplan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaplan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Nuri Kaplan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaplan AA'nın

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Nuri Kaplan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Kaplan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması kapsamında AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Başkan Kaplan, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafına oy verdi.


"Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafını seçen Kaplan, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını tercih etti.


Kaplan, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu ve özenle seçildiklerini ifade ederek, "Muhabir arkadaşların emeğine sağlık. Fotoğrafçılık zor bir iş. O kareleri yakalamak ve bunları sunmak ayrı bir beceri ve emek gerektiriyor. Fotoğrafları seçerken bayağı zorlandım. Gerçekten hepsi birbirinden güzeldi. Herkese görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Hakan Burak, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:08 Kaynak: AA
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