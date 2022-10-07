Erzincan 3. sayfa haberi | Erzincan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzincan 3. sayfa haberi | Erzincan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

07.10.2022 12:13
Erzincan 3. sayfa haberi | Erzincan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan gelişmesine göre Erzincan il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Erzincan il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda, bin 68 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 422 aracın denetim ve kontrolü yapılarak:

5 araç sürücüsüne KTK 34/a, Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 2.135 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 91, Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 196 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan 3.674 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 34/b, Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkmaktan 1.776 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 32/3, Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmasından 1.823 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 48/5, Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 3.646 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 91, Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 196 TL, 2 şahsa TCK 179/3, Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." denildi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan 3. sayfa haberi | Erzincan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

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