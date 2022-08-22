Erzincan haber... Erzincan'da göçük altında kalan işçi 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Erzincan haberi... Erzincan'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, 3 saat süren titiz bir çalışmayla sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, 3 saat süren titiz bir çalışmayla sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Erzincan'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altına kalan işçinin kurtarılması için ekipler seferber oldu. Olay, bugün saat 15. 20 sıralarında Erzincan merkeze bağlı Karatuş köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte Ömer Faruk Cengiz (25) isimli işçi toprak atlında kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşın 5 metre derinlikteki göçükte üzeri toprakla kaplanan işçinin kurtarılması için ekipler titiz bir çalışma yürüttü. Göçükteki işçinin zarar görmemesi için ekipler adeta iğneyle kuyu kazar gibi kovalarla toprağı boşalttı. Göçük altında ayakları boruya sıkışan işçi yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak ambulansla Mengücek gazi eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (Murat Aydemir/İHA)

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