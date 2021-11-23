Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali gala gecesiyle sona erdi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" gala gecesiyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan Medeniyet Sanat ve Turizm Derneğinin (MESAT) katkılarıyla düzenlenen festival, EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, törende yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncüsü düzenlenen kısa film festivalinin Erzincan'ın tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.

Beş gün boyunca değerli eserlerin yarıştığını bildiren Makas, "Jüri üyelerimizin de katılımlarıyla 118 ülkeden 3 bin 148 eser yarıştı. Ben öncelikle katılım sağlayan sanatçı kardeşlerimize, jüri üyelerimize, sinema severlere ve izleyenlere teşekkürlerimi tüm can Erzincan adına arz ediyorum. İşin bir sanat boyutu var. Bizler için aslında en önemli boyut o. Sanat yıllar geçse de kolay kolay tüketilmeyen, hatta yıllar geçtikçe değerlenen bir olgu. Hele bu bir de sinema olunca sanatçıların her birinin gönlümüzde ayrı bir yeri ve izi var." diye konuştu.

Festivalde, toplam 3 bin 148 başvuru içinden 2'si Kazakistan, İran, Meksika, Macaristan, Azerbaycan ile 18'i yerli çalışmalardan oluşan 24 kısa film ön elemeyi geçerek finale kaldı.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda kazananların açıklandığı festivalde, Abdullah Şahin'in yönettiği "Hemnefes" filmi birincilik ödülü alırken, Yousef Kargar'ın yönettiği "Gabriel" (İran) filmi ikincilik, Rakhymjan Kaldykoz'un yönettiği "Derin" (Kazakistan) filmi de üçüncü oldu.

Jüri özel ödülünü ise Türkiye yapımı Yavuz Üçer'in yönettiği "Kapın Her Çalındıkça" filmi aldı.

Dereceye girenlere ödüllerini Vali Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent verdi.

Törene, Vali Yardımcıları Mehmet Deniz Arabacı ve Hüseyin Remzi Konak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb ile kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.