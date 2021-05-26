Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.37'de Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Zeminden 7.34 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Erzincan'ın yanı sıra Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Rize'nin bazı ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde hasar oluşmadı.
Bu arada Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.
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