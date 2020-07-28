ERZİNCAN 4 gün önce kaybolan keçi kayalıklarda drone ile bulundu, AFAD kurtardı - Son Dakika

ERZİNCAN 4 gün önce kaybolan keçi kayalıklarda drone ile bulundu, AFAD kurtardı

4 gün önce kaybolan keçi kayalıklarda drone ile bulundu, AFAD kurtardıERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde 4 gün önce kaybolan keçi drone ile arandı.

4 gün önce kaybolan keçi kayalıklarda drone ile bulundu, AFAD kurtardı ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde 4 gün önce kaybolan keçi drone ile arandı. Kayalıklarda olduğu görülen keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa Köyünde Nuri Oğurlu'ya ait keçi kayboldu. 4 gün boyunca kaybolan keçiyi bulamayan vatandaşlar Kaymakam Murat Atıcı'dan yardım istedi. Kaymakam Atıcı'nın talimatıyla keçinin bulunması için drone kaldırıldı. Drone kamerası keçiyi kayalık bir arazide buldu. Drone kemarasının görüntülediği keçiyi kurtarmak için Erzincan AFAD ekipleri harekete geçti. Ekipler, halatlarla keçinin bulunduğu alana indi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu günlerdir aç susuz kalan keçi bulunduğu yerden kurtarıldı. Kaymakam Murat Atıcı, keçiyi sahibi Nuri Oğurlu'ya teslim etti. Kaymakam Atıcı, keçiyi kurtaran ekibe de teşekkür belgesi verdi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:48

Kaynak: DHA

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