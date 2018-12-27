Son Dakika Haberleri: Erzincan, 7.9'luk Depremin Yıl Dönümünde 4.1'lik Depremle Sallandı

Erzincan, 7.9'luk Depremin Yıl Dönümünde 4.1'lik Depremle Sallandı

1 saat önce

ERZİNCAN'da 7.9 büyüklüğündeki depremin 79'uncu yıl dönümünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan, 7.9'luk Depremin Yıl Dönümünde 4.1'lik Depremle Sallandı, System.String[]
ERZİNCAN'da 7.9 büyüklüğündeki depremin 79'uncu yıl dönümünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü İliç ilçesi olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Erzincan'ın İliç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.36'da meydana geldi. Yerin 12,64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İliç'in yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü İliç olarak saptığı depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

BÜYÜK DEPREMİN YIL DÖNÜMÜ

Erzincan'da, 27 Aralık 1939 yılında Richter ölçeğine göre 7.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 32 bin 969 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin 79'uncu yıl dönümü nedeniyle bugün 20 kurum ve 300 kişilik personelin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikat sırasında çevre güvenliğinin alınması, çöken binaların altında kalan vatandaşların bulunarak kurtarılması, binalarda çıkan yangınlara müdahale edilmesi, binalarda arama kurtarma köpeği ile arama yapılması ve deprem sonrası yaşanacak olumsuzluklara karşı geliştirilen senaryolar canlandırıldı. - Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:41 Kaynak: DHA

İliç, Merkez, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 19:52:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan, 7.9'luk Depremin Yıl Dönümünde 4.1'lik Depremle Sallandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]