Erzincan, 7.9'luk Depremin Yıl Dönümünde 4.1'lik Depremle Sallandı (2)
1 saat önce
İLİÇ, BU KEZ DE 3.8 İLE SALLANDIErzincan'ın İliç ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı.
İLİÇ, BU KEZ DE 3.8 İLE SALLANDI Erzincan
'ın İliç
ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü İliç ilçesi olarak saptadığı depdem, saat 21.01'de meydana geldi. Yerin 6,87 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise İliç ilçesine bağlı Çayyaka köyü olarak açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:21 Kaynak: DHA
Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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