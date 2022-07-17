Yapılan istatistiki bilgilendirmede, Erzincan'a Kurban Bayramı süresince 423 bin 112 araç girişi gerçekleşti. 4 bin 855 araç kontrol edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'a bayram süresi boyunca 423 bin 112 araç giriş yaptı - Son Dakika

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