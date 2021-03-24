Erzincan'a etkili olan dolu ve sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Erzincan'da kısa süre etkili olan dolu ve sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Erzincan'da kısa süre etkili olan dolu ve sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentte aralıklarla etkisini sürdüren sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa süre etkisini gösteren dolu nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sağanak ve eriyen dolu sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yolda yürürken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar güçlük çekti.

Erzincan, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erzincan'a etkili olan dolu ve sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

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