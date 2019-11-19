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Erzincan'a GETAT Uygulama Merkezi müjdesi

6 saat önce

Erzincan'da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama Merkezi açılacağı bildirildi.

Erzincan'a GETAT Uygulama Merkezi müjdesi, System.String[]

Erzincan'da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama Merkezi açılacağı bildirildi.

AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 35 ilde hizmet veren GETAT'ın 36'ıncı il olarak Erzincan'da hizmete açılacağını duyurdu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde GETAT'ın kurulumunun tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye genelinde 35 ilde bulunan GETAT 36'ıncısı Erzincan'da vatandaşlarımızın hizmetine açılıyor. Yapılan girişimciler sonucunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde doktor Aysel Erdoğan sorumluluğunda akupunktur uygulaması, doktor Uğur Erkan sorumluluğunda akupunktur uygulaması, mezoterapi uygulaması, sülük uygulaması, ozon uygulaması, doktor Mehmet Doğan sorumluluğunda kupa uygulaması, hipnoz uygulaması, doktor Semra Demirtaş sorumluluğunda kupa uygulaması hizmeti verilecek. İlimize hayırlı olsun."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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