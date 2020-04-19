Erzincan'a Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler dini usullere uygun şekilde defnediliyor - Son Dakika

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat edenler, Din İşleri Yüksek Kurulunun yayımladığı fetva çerçevesinde yıkanıp kefenlenerek son yolculuklarına uğurlanıyor.

Erzincan İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş alarak 22 Mart'ta "Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri" konulu bir fetva yayımladığı belirtildi.

Fetvaya uygun olarak, Erzincan'da Kovid-19 salgını nedeniyle vefat edenlerin alınan tedbirler kapsamında yıkanıp kefenlenerek son yolculuklarına uğurlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Din görevlisi ve gönüllüsü personelimiz, korona salgınına rağmen insanımıza son görevlerini yapmaya devam ediyor. Erzincan Din görevlileri Kovid-19 salgınında vefat eden müminleri Din İşleri Yüksek Kurulunun verdiği fetva çerçevesinde yıkayıp kefenleyerek son yolculuklarına uğurlamakta, cenaze yakınlarını bu acılı günlerinde yalnız bırakmamaktadırlar."