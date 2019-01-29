Erzincan'a Süt İşleme Tesisi Müjdesi

Erzincan
'da süt işleme tesisine yönelik önemli adımlar atıldı.
Valilik toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısı ile son durum hakkında bilgi veren Erzincan Valisi Ali Arslantaş, fabrika binasının hazır olduğunu, gerekli makinelerin alımı için ihalelerinin yapıldığını aktardı.
Günlük 20 ton beyaz peynir, 20 ton kaşar peyniri, 5 ton tereyağı, süt, yoğurt gibi diğer süt ürünlerini mamul hale getirilebileceği süt işleme tesisini kurmak için sayılı günler kaldığını söyleyen Vali Ali Arslantaş, burada üretilen süt ve süt ürünlerinin Türk Kızılay
'ı vasıtasıyla pazarlanacağını vurguladı. Market raflarında Türk Kızılay'ı ismiyle satılan süt ve süt ürünlerinin Erzincan'da üretileceğini belirten Vali Ali Arslantaş, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi, Erzincan Belediyesi
, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ziraat Odası, ve Türk Kızılay'ı tarafından ortaklaşa yapılacak olan süt işleme tesisi hakkında Vali Ali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına; Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman
ve Burhan Çakır
, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar
Felekoğlu, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay
, Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ve basın mensupları katıldı.
Vali Arslantaş konuşmasının devamında, "Yaklaşık 2 yıl önce yaptığımız arama konferansında tespit ettiğimiz öncelikli sektörlerimizin başında tarım ve hayvancılık geliyor. Hayvancılığı geliştirebilmek içinde et ve süt entegre tesisleri kurulması yönünde kararlar alınmıştı. Tarım Bakanlığımız ve Erzincan Belediyemiz işbirliğiyle bir et entegre tesisi kuruldu. Süt içinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan Belediyesi, Ticaret Sanayi Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Erzincan Ziraat Odası güç birliği yapıp kaynakları bir araya getirmiş bulunuyoruz. Toplamda 10 Milyon liraya mal olacağını öngördüğümüz bir işletmeyi Erzincan ekonomisine kazandırmış olacağız. 35 dönüm alanda bunun 3 bin 200 metrekaresi kapalı, 32 bin metrekaresi açık alan olmak üzere bir fabrika binasını satın aldık. Öncelikle 2 Milyon bir kaynak ayırdık. Geçtiğimiz hafta içerisinde de 73 ayrı makinenin ihalesini yaptık. Bu iş içinde yaklaşık 7 Milyon lira civarında kaynak kullanmış olacağız. Günlük 45 ton sütün işleneceği tesiste 20 ton süt işlenerek beyaz peynir, 20 ton süt işlenerek kaşar peyniri ve 5 ton süt işlenerek tereyağı, ayran ve yoğurt üretimi yapılacaktır. Yine Türk Kızılay'ı vasıtasıyla da pazarlayacağız. Market raflarında Erzincan sütüyle üretilen ürünler Türk Kızılay'ı ismiyle kullanılacak. Ayrıca Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi bölgelerimizden bir tanesi olan Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin proje çalışmalarını da başlattık. İnşallah bu yaz orada inşaatlar yükselmeye başlar diye ümit ediyoruz" diye konuştu.
Daha sonra konuşan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve diğer katılımcılar, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler. - ERZİNCAN