Erzincan'a TOKİ tarafından 196 konut yapılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Erzincan'ın Çukurkuyu mahallesine inşa edilecek olan 196 konutun ihalesi yapıldı.



Erzincan merkez Çukurkuyu mahallesine TOKİ tarafından 196 konut yapılacak. İkinci etapta inşa edilecek konutların ihalesi gerçekleşti. 2+1 ve 4+1 şeklinde yapılacak olan konutları vatandaşlara taksit imkanı ile sahip olabilecekler. Konutların modern mimari üzerine inşa edileceğini belirten milletvekilleri yaptıkları açıklamada kamu yatırımlarının takipçisi olduklarını belirttiler.



Karaman ve Çakır'ın ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır yapılan ihaleyle ilgili olarak yaptıkları yazılı açıklamada; " Erzincan'da devam eden ve yapılacak olan kamu yatırımlarının yakından takipçisi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün TOKİ tarafından Erzincan'ın Çukurkuyu mahallesinde ikinci etapta inşa edilecek 196 konutun ihalesi gerçekleştirildi. 13 Kasım 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca sosyal tesis, ticaret merkezi, büfe ile alt yapı ve çevre düzenlemesi işleri yer alıyor. Yatay mimari anlayışıyla yükseklikleri zemin+2 ve zemin+3 olacak konutların 36'sı 2+1, 160'ı ise 4+1 planda yapılacak. Vatandaşlarımız taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Modern mimari ve geleneksel mimarinin yansıtıldığı projede; her konut için geniş bir bahçe alanı, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, aynı zamanda şehre değer katacak kaliteli ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulacak. Hak sahiplerimize ve Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olsun" - ERZİNCAN