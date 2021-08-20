Erzincan'a yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı - Son Dakika

Erzincan'a yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.

Son Dakika

Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu

Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı

Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı

Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var

Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?

Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler

Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı

O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu