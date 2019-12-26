Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş, AA'nın

Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Odabaş, haberde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğrafına oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını seçen Odabaş, sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Odabaş, "Fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandım. Tüm fotoğraflar hayattan kesitler içeriyor. Özellikle bu güzel fotoğraf karelerinde emeği geçen tüm muhabir arkadaşlara teşekkür ederim." dedi.

İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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