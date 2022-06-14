Binadan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan incelemede olayda binanın elektrik tesisatında küçük çaplı hasar oluştuğu belirlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden oldu - Son Dakika

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