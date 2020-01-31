Erzincan AFAD'tan Elazığ'a konteyner desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan AFAD'tan Elazığ'a konteyner desteği - Son Dakika

Erzincan AFAD'tan Elazığ'a konteyner desteği

6 saat önce

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak amacıyla 99 konteyner desteğinde bulunacak.

Erzincan AFAD'tan Elazığ'a konteyner desteği, System.String[]

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak amacıyla 99 konteyner desteğinde bulunacak.


Elazığ Sivrice'de 24 Ocak 2020 günü saat 20.55'te meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde yardıma koşan Erzincan AFAD Müdürlüğü destek faaliyetlerine devam ediyor. Deprem nedeniyle hasar gören evlerine giremeyen vatandaşların barınma ihtiyacını temin etmek için harekete geçen Erzincan AFAD Müdürlüğü tarafından 2 konteyner WC, 2 konteyner banyo ve 22 adet konteyner Elazığ'a gönderildi.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ'a göndereceğimiz konteynerlerin içerisinde çadır ve acil yardım malzemeleri var. Battaniye, yatak, mutfak gereçleri konteynerlerin içerisinde bulunuyor. Bir afet durumunda lazım olacak olan her şeyi biz depomuzda hazır bekletiyoruz. Afet olduğu an afetin olduğu bölgelere hemen sevk ediyoruz. Toplamda 99 tane yaşam konteynerimiz var. 41 tane konteyner yola çıktı. Ancak yoğun kar yağışından dolayı yolların kapalı olmasından dolayı tırlarımız Muti Pülümür arasında bekletiliyor. Yol açıldığı an direkt Elazığ'a gidecekler. Bununla birlikte 2 konteyner WC, 2 konteyner banyo ve 22 adet konteyner Elazığ'a gönderildi" denildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var (1)
Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi Ankara'da 20 sokak hayvanını zehirleyerek öldüren kasap serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:13:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan AFAD'tan Elazığ'a konteyner desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]