Erzincan ahıska türkleri için kurulan seralardan 4 milyon lira gelir

Ahıska Türkleri için kurulan seralardan 4 milyon lira gelir

Ukrayna'dan 2015 yılında Türkiye'ye getirilerek Erzincan'a yerleştirilen Ahıskalı Türkleri için yaptırılan seralardan yaklaşık 4 milyon TL gelir elde edildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından ortak hazırlanan proje ile Erzincan'ın Üzümlü ilçesine kurulan her biri bin 600 metrekare olan 50 adet sera, 50 Ahıskalı ailenin geçim kapısı oldu. İlk yılda özellikle domates ve salatalık üretimi yapıldı. İlçede 80 bin metrekare alana kurulan seralarda mevsim itibari ile hasat başlarken, Ahıska Türkleri tarafından üretilen domates ve salatalıklar başta Doğu Anadolu olmak üzere Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illere gönderiliyor.

Tarım ve Orman Erzincan İl Müdürü Murat Şahin, seralarda incelemelerde bulundu. Erzincan'da iki yıl içinde seracılığın 70 dekardan 300 dekara çıkarıldığını söyleyen Şahin, Erzincan İl Özel İdaresi ve il Müdürlüğümüzün ortaklaşa projesi soydaş kardeşlerimiz için 2017 yılında uygulamaya konuldu. Belirlenen 50 Ahıskalı aile ile birlikte tarım danışmanlarımızın desteği ile bahar aylarında üretime başladık. Nasıl yapacaklarını öğrettiler. Vatandaşlarımıza eğitimler yapılarak, seminerler verilerek, başka seralar gezdirerek bir şekilde üreticilerimiz bu hayatta başlamış oldu. Amacımız ilerleyen yıllarda ilimizi sebze deposu, sebze merkezi haline getirmek. Bunu örtü altında da daha kuvvetlendirmek istiyoruz. İki yıl önce 70 dekar olan seralarımız, bugün 300 dekarı iki yılda geçti. Hedefimiz birkaç yılda ilimizde bin dekar alanda örtü altı üretimine geçmek. Burası önceden bir çöplük alanıydı ama sizin de gördüğünüz gibi 50 tane aileye 82 dönüm alanda çok güzel üretim tesisi oldu. 3 buçuk, 4 milyon TL gibi bir getirisi oldu buradaki çiftçilerimizin. İlerleyen yıllarda ürünlerin çeşitlenmesini sağlayacağız İnşallah diye konuştu.