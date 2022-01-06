Erzincan aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştı - Son Dakika

Erzincan 2. doz yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaştı.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, Erzincan'ın aşılanmada mavi kategoriye ulaşması münasebeti ile başarıya katkı sağlayan sahadaki aşı ve filyasyon ekipleriyle bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürümü Doç. Dr. Erkan Hirik; "Sağlık çalışanları ailesi olarak çok yorucu ve zorlayıcı zamanlardan geçtiğimiz pandemi süreci boyunca sağlık tesislerinde, filyasyon ekiplerinde, aşılama çalışmalarında, gece gündüz demeden göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınız ve fedakarlıklar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Programa özel pasta kesimi yapılarak kutlandı.

(Ahmet Akbuğa-İHA)