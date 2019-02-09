Erzincan Bakan Ersoy, Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na Katıldı

Bakan Ersoy, Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Erzincan
'da düzenlenen Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldı. Bakan Ersoy'u tren yolculuğunda takip eden ciritcilerden biri atıyla birlikte yere düşerek tehlike geçirdi.
Erzincan'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
, bir otelde Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bakan Ersoy, yeni sinema yasasını meclisten geçirdiklerini, yeni film yasası ile birlikte haziran ayı ortalarında yeni bir web portalını hayata geçireceklerini bildirdi. Bakan Ersoy, 'Filming in Turkey' yani Türkiye
'nin film çekme potansiyeli olan doğal platosu olan yerlerin ön plana çıkarıldığı, teşvik ve destekleme yasası ile birlikte özellikle yabancı ve yerli film yabancılarının Türkiye'de yaptıkları harcamaların belli bir kısmını, yüzde 30'a kadar olan kısmını biz devlet olarak destekliyoruz. 'Filming in Turkey'e bu yasa ile birlikte ilgi artmaya başladı. Başta yabancılar olmak üzere yerli film yapımcıları 'nerelerde film çekebiliriz, nasıl yararlanabiliriz, nerelerde neler yapabiliriz' diye sormaya başladılar. 'Filming in Turkey' özellikle yabancı yatırımcılara doğal plato yerlerimizi tanıtmak, bu firmalarla hangi yörelerde nasıl işbirliği yapacakları konusunda öncü sitelerden biri olacak diye konuştu
Turizm geliştirme fonu adı altında yeni bir fonu yasalaştıracaklarını söyleyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Meclisten geçireceğiz inşallah. Turizm geliştirme fonu başta tanıtım olmak üzere Türkiye'nin ve Türkiye de ki turuzim bölgelerinin tanıtımı olmak üzere Türkiye de yeni turim alanları yeni turizm alternatifleri geliştirmek üzere kurulmuş profosyonel bir yapı. Bugüne kadar Turizm Bakanlığı tarafından yapılmış farklı aktiviteler Turizm Bakanlığının önderliğinde turizimin bütün paydaş STK
'larını, meslek kuruluşlarını, ele alacağı bir fon ile daha hızlı daha organize ve daha sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilecek. Bu fonun çok büyük faydası var dedi.
Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler daha sonra bakanlığa ait özel tren ile ilçe gezilerine çıktı. Bakan Ersoy'un tren yolculuğuna paraşüt, atlı safari, of-road, bisiklet ve motosiklet ekipleri de eşlik etti. Kemah
ilçesine seyir halindeyken treni takip eden ciritcilerden biri atıyla birlikte yere kapaklandı. At, üzerindeki ciritciyi bırakarak bir süre daha ilerledi. İsmi öğrenilemeyen ciritci ise tehlike geçirdi. Bakan Ersoy, Kemah istasyonunda bir süre kaldıktan sonra daha İliç
ve Kemaliye
ilçesilerine gidecek.