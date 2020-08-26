ERZİNCAN Bakan Kasapoğlu Türkiye talep eden değil, talep edilen ülke konumundadır - Son Dakika

Kasapoğlu: Türkiye talep eden değil, talep edilen ülke konumundadır

ERZİNCAN'da Ergan Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl İstanbul'da yapılacak olan Formula 1 yarışları ile ilgili değerlendirmede bulundu. Kasapoğlu, "Türkiye uluslar arası organizasyonlar için talep eden değil, talep edilen ülke konumundadır" dedi. Devam eden spor yatırımlarını incelemek ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ergan Kayak Merkezi'ni gezdi. Burada ilgililerden bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, bu yıl İstanbul'da yapılacak olan Formula 1 yarışlarını en iyi şekilde organize edeceklerini belirtti. Kasapoğlu açıklamasında; 'Şunu rahatlıkla ifade edebilirim, uluslar arası organizasyonlar için talep eden değil, talep edilen ülke konumundadır. Bunda da tabii ki en büyük minnetimiz sayın cumhurbaşkanımıza, İnşallah bundan sonraki süreci gerek formüla ile ilgili gerek diğer organizasyonlarla ilgili en güzel şekliyle gerçekleştireceğiz. İstanbul tabii ki sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından itibaren alın teri döktüğü, semt semt, mahalle mahalle yatırım yaptığı, bunları şu an hızlı bir şekilde bakanlık olarak, diğer bakanlıklar olarak devam ettirdiğimiz güzide ve önemli bir ilimiz. Dünyanın başkenti İstanbul, o yüzden Formüla 1'e de en güzel şekliyle, bugüne kadar en güzel şekliyle diğer otomobil organizasyonlarına da en güzel şekliyle ev sahipliği yaptığı gibi en güzel şekliyle inşallah gerçekleştirecektir. Bu yıl pandemi nedeniyle bazı organizasyonlar ertelendi, önümüzdeki süreçte organizasyonlar ve spordaki iddiamızı her alanlarda ve branşlarda şampiyonlar yetiştirerek, şanlı bayrağımızı dalgalandırarak, zirveye olan yürüyüşümüzü devam ettireceğiz" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, pandemi ile birlikte başlayacak olan futbol maçları ile tedbirlerin alındığını da ifade ederek; 'Bu konuları Futbol Federasyonumuz güzel bir şekilde koordine ediyor. Örneğin geçtiğimiz sezonun planlanması, sonraki maçların organizasyonu, ilgili birimlerin eşgüdümü ile istişare mekanizması ile yürüdüğü gibi bundan sonraki süreçte de bu önemli konular yine yürütülecektir. Bu pandemi sürecini inşallah insanlık olarak en kısa sürede atlatalım" dedi. Bakan Kasapoğlu gün boyun devam eden Erzincan ziyaretinde şehir stadı inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.