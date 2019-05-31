Son Dakika Haberleri: Erzincan Baro Başkanı Aktürk'ten kandil mesajı
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Erzincan Baro Başkanı Aktürk'ten kandil mesajı

1 saat önce

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzincan Baro Başkanı Aktürk'ten kandil mesajı, System.String[]
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baro Başkanı Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken Kadir Gecesini idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz.

Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahip olup bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu Mübarek Gece, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Onun için bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını ümit ederim. Millet olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dua etmeli, tüm terör odaklarına karşı Milletimizin ve Devletimizin yanında olmalıyız.

Milletimizin ve tüm İslam Aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor; bin aydan daha hayırlı olan rahmet ve mağfiret gecesinin, birlik ve beraberliğimize, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyorum." - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:16 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Erzincan, Güncel
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