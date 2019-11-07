Son Dakika Haberleri: Erzincan Baro Başkanı Aktürk: "Türkiye Barolar Birliği'nin yanındayız, genel kurul çağrılarını...
Son Dakika Güncel Erzincan Baro Başkanı Aktürk: 'Türkiye Barolar Birliği'nin yanındayız, genel kurul çağrılarını...

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: "Türkiye Barolar Birliği'nin yanındayız, genel kurul çağrılarını...

7 saat önce

Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını ifade ederek, "Türkiye Barolar Birliği'nin yanındayız, genel kurul çağrılarını uygun bulmuyoruz" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Aktürk:

Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını ifade ederek, "Türkiye Barolar Birliği'nin yanındayız, genel kurul çağrılarını uygun bulmuyoruz" dedi.


Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurul taleplerini 'usul' gerekçesiyle reddettiği 10 baro, Tunceli Barosu'nun da katılmasıyla yeniden olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu.


11 barodan Türkiye Barolar Birliği'ne olağanüstü genel kurul çağrısı yapılırken konuya ilişkin açıklamada bulunan Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, genel kurul çağrılarını uygun bulmadıklarını kaydetti.


Aktürk, açıklamasında, "Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz. Bu genel kurul çağrılarının birliğimize zarar verdiğini düşünüyoruz. Yargı reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız. Bu nedenle olağanüstü genel kurul çağrılarını doğru bulmuyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Türkiye Barolar Birliği, Erzincan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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