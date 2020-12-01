Erzincan Barosu 3 ayda10 adet kitabın basımını gerçekleştirdi - Son Dakika

Erzincan Barosu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verdiği melek içi eğitim seminerleri yerine baro yayınlarına ağırlık vererek 3 ayda10 adet kitabın basımını gerçekleştirdi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, avukatların mesleki ve kişisel eğitimine verdikleri önemin bir gereği olarak alanında uzman hocaların katılımıyla 17 ayda, 32 adet meslek içi eğitim semineri düzenlediklerini kaydetti.

Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen meslek içi eğitim seminerleri yerine baro yayınlarına ağırlık vererek 3 ay içerisinde ( Eylül, Ekim ve Kasım ayı) 10 adet kitabın basımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Aktürk, "Amacımız meslektaşlarımıza geçmiş yıllara nazaran daha fazla katkı sağlayabilmektir. Baromuz tarafından basımı gerçekleştirilen eserler şunlardır.

1- Davalarla ılgılı dılekçe örneklerı kıtabı 2- Trafık kazalarından doğan cısmanı zararlar ve tazmını kıtabı 3- Tıcarı defterlerın ıbrazı ve delıl olması kıtabı.4- Kıra hukukunda güncel sorunlar kıtabı 5- 7251 sayılı kanunla hukuk muhakemelerı kanunu'nda yapılan değışıkler kıtabı 6 - Ceza muhakemesı hukuku başvuru kıtabı 7 - Bır dılekçenın anatomısı kıtabı 8 - CMK görevlendırmelerı ıçın uygulamada rehber el kıtabı 9 -Avukatlık kanunu ve ılgılı mevzuat 10 -Hukuk muhakemelerı kanunu."

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, ayrıca meslektaşlarına "Legal Online Veri Tabanı" (E-Kütüphane ve İçtihat Programı aboneliği) hediye ettiklerini belirterek, "Erzincan Barosu'nu, sahip olduğu onurlu ve saygın yerinden daha ilerilere taşımak amacıyla var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam etmekteyiz.

Samimiyetle belirtmeliyiz ki; tüm meslektaşlarımız ile birlikte Erzincan Barosu'nu ülkemizin örnek barolarından biri haline getirmenin vicdanı rahatlığı ve haklı gururu içerisindeyiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın temınatıdır" dedi. - ERZİNCAN