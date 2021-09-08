Erzincan Barosu avukatların mesleki ve kişisel gelişimleri için 11 kitap bastırdı - Son Dakika

Erzincan Barosu, avukatların mesleki ve kişisel eğitimlerine destek olmak için 11 kitabın basımını gerçekleştirdi.

Barodan yapılan açıklamaya göre, farklı konulardan oluşan kitaplar avukatların kişisel eğitimine katkı verecek.

Bu yıl içinde 44 kitabın basımı yapılarak avukatlara dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baro Başkanı Adem Aktürk, "Erzincan Barosu'nu, sahip olduğu onurlu ve saygın yerinden daha ilerilere taşımak amacıyla var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam etmekteyiz. Samimiyetle belirtmeliyiz ki tüm meslektaşlarımızla baromuzu ülkemizin örnek barolarından biri haline getirmenin vicdanı rahatlığı ve haklı gururu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.