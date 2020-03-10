Erzincan Barosu şehit annesini unutmadı - Son Dakika
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Erzincan Barosu şehit annesini unutmadı

11 dakika önce

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Avukat Melike Kevser Bağdaş Karagöz, Fatma Koyun ve Ayşe Yumuk, şehit annesi Vahide Demirez'i ziyaret etti.

Erzincan Barosu şehit annesini unutmadı, System.String[]

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Avukat Melike Kevser Bağdaş Karagöz, Fatma Koyun ve Ayşe Yumuk, şehit annesi Vahide Demirez'i ziyaret etti.


Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti; ordusuyla, milletiyle, devletiyle tek vücuttur. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz ve biz onlar sayesinde bugün güvendeyiz. Her zaman yanınızda ve destekçiniziz." dedi


Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk gazilere ve şehit yakınlarına hukuk hizmetlerini ücretsiz olarak verdiklerini hususunda da şehit annesini bilgilendirdi;


"Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliğimiz için canlarını veren aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimiz, bizim için çok değerli. Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Şehit yakınları ve gazilerimize vefa borcumuz bulunmakta, Onların haklarını ödememiz mümkün değil, bunun farkındayız ama bir nebze olsun şehitlerimizin geride kalan ailelerine ve gazilerimize yardımcı olmak istiyoruz.


Erzincan Barosu olarak; şehitlerimizin birinci derece yakınları (anne, baba, eş ve çocuklar) ve gazilerimize ücretsiz hukuki yardım, danışma ve avukat görevlendirmesi yapmaktayız.


Şehit aileleri ve Kahraman Gazilerimizin yanındayız ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.


Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk ve beraberindeki avukatlar, Şehit annesi Vadide Demirel'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, ailenin ve toplumun temel taşı fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü gönülden tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum." ifadesine yer verdiler. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
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