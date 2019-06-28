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Erzincan Barosundan stajyer avukatlara staj eğitimi

1 saat önce

Erzincan Barosunda stajyer avukatlara yönelik staj eğitimi programı düzenlendi.

Erzincan Barosundan stajyer avukatlara staj eğitimi, System.String[]
Erzincan Barosunda stajyer avukatlara yönelik staj eğitimi programı düzenlendi.

Baroda "Hedefimiz Nasıl Bir Avukatlık Olmalı" konulu staj eğitim programını gerçekleştirdi. Eğitim programında konuşan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, "Avukatlık mesleğinde kendini sürekli yenilemek, geliştirmek çok önemlidir. Bir avukat ne kadar bilgili ve tecrübeli olursa, o kadar başarılı olur. Meslektaşlarımızın eğitimi ve gelişimini önemsiyoruz. 2019 yılı içerisinde pek çok meslek içi eğitim semineri planladık. Bu doğrultu da tüm meslektaşlarımızın katıldığı 7 tane meslek içi eğitim semineri ile stajyer avukatlarımız için 10 derslik toplam 48 saat staj eğitim programı yaptık. Ayrıca 22 stajyer avukatımızı Türkiye Barolar Birliği tarafından bir hafta süreyle verilen eğitim programına gönderdik. Bundan sonraki süreçte de meslek içi eğitim çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek. Hukuk Fakültesinin size öğrettikleri pratik olarak sizin avukatlığı kazanmanıza ilişkin hiçbir yeterlilik taşımıyor. Fakülte eğitimi yorumlama gücünü verdi ama pratikte ne ile karşılaşacağınızı size ilk öğreten yer stajdır. Bizde staj eğitimlerimizde bunu yerine getirmeye çalıştık. Her zaman genç meslektaşlarımız olarak sizlerin yanındayız. Adaletin temeli Savunmadır, bunu sağlayan da avukatlardır. Avukatlar; milletin yargıdaki temsilcileridir, hakkın ve halkın savunucularıdır. Hukuk eğitiminden mesleğe girişe, savunmanın bağımsızlı ve etkinliğinden yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar bugün yaşadığımız sorunlar eninde sonunda çözülecektir. Önemli olan tüm hukukçular ve de Avukatlar olarak çözümün bizde olduğu bilinci ile çalışmamız, özveri ile katkı koyarak, saygın, etkin ve işlevli bir avukatlığı hedeflememizdir. Geleceğiniz sizin elimizde, geleceğinizi inşa edin." dedi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:44 Kaynak: İHA
Erzincan, Güncel
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