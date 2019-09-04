Son Dakika Haberleri: Erzincan Basket Spor Kulübü Erzincanspor bünyesine katıldı
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Erzincan Basket Spor Kulübü Erzincanspor bünyesine katıldı

4 saat önce

Basketbol bölgesel birinci ligde mücadele edecek olan Erzincan Basketbol Spor Kulübü, Erzincanspor bünyesine katıldı.

Erzincan Basket Spor Kulübü Erzincanspor bünyesine katıldı, System.String[]

Basketbol bölgesel birinci ligde mücadele edecek olan Erzincan Basketbol Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Erzincanspor bünyesine katıldı.


Erzincan Basketbol Spor Kulübünün, Erzincanspor'a devriyle ilgili işlemlerin tamamlandığını ifade eden Erzincanspor Kulübü Başkanı Üzeyir Çalı, "Erzincanspor olarak farklı branşlarda da faaliyet sürdürmek ve kulübümüzü markalaştırmak adına yönetim kurulu ile bu kararı aldık. Takım en kısa sürede alt yapı oluşumunu da tamamlayacak. İnşallah basketbolu da Erzincan ilimize kazandıracağız. Erzincan halkına ve seyircimize güvenimiz tam" dedi.


Erzincan Basket Spor Kulübü Serdar Toğuç yönetiminde çalışmalarına başlayacak. - ERZİNCAN

basketbol, Erzincan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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