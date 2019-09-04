Son Dakika Haberleri: Erzincan Basketbol Spor Kulübü Erzincanspor bünyesine katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Erzincan Basketbol Spor Kulübü Erzincanspor bünyesine katıldı

1 saat önce

Erzincan Basketbol Spor Kulübünün, Anagold 24 Erzincanspor bünyesine dahil edildiği bildirildi.

Erzincan Basketbol Spor Kulübü Erzincanspor bünyesine katıldı, System.String[]

Erzincan Basketbol Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünün, Anagold 24 Erzincanspor bünyesine dahil edildiği bildirildi.

Anagold 24 Erzincanspor Kulübü Başkanı Başkanı Üzeyir Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, Erzincan Basketbol Spor Kulübünün Anagold 24 Erzincanspor'a devri ile ilgili işlemlerin tamamlandığını belirtti.


Kulüp olarak farklı birçok branşta faaliyet yürütüklerini ifade eden Çalık, şunları kaydetti:

"Anagold 24 Erzincanspor olarak farklı branşlarda da faaliyet sürdürmek ve kulübümüzü markalaştırmak adına yönetim kurulu ile bu kararı aldık. Takım en kısa sürede altyapı oluşumunu da tamamlayacak. İnşallah basketbolu da Erzincan ilimize kazandıracağız. Erzincan halkına ve seyircimize güvenimiz tam."

basketbol, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız
Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk tepki İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tayfun Kahraman atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:45:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan Basketbol Spor Kulübü Erzincanspor bünyesine katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]