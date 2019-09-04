Erzincan Basketbol Spor Kulübü Erzincanspor bünyesine katıldı

Erzincan Basketbol Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünün, Anagold 24 Erzincanspor bünyesine dahil edildiği bildirildi.

Anagold 24 Erzincanspor Kulübü Başkanı Başkanı Üzeyir Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, Erzincan Basketbol Spor Kulübünün Anagold 24 Erzincanspor'a devri ile ilgili işlemlerin tamamlandığını belirtti.



Kulüp olarak farklı birçok branşta faaliyet yürütüklerini ifade eden Çalık, şunları kaydetti:

"Anagold 24 Erzincanspor olarak farklı branşlarda da faaliyet sürdürmek ve kulübümüzü markalaştırmak adına yönetim kurulu ile bu kararı aldık. Takım en kısa sürede altyapı oluşumunu da tamamlayacak. İnşallah basketbolu da Erzincan ilimize kazandıracağız. Erzincan halkına ve seyircimize güvenimiz tam."